Гройсман: Кабмин выделил 9 млрд на отопительный сезон

29.08.2017, 16:51

В Украине на подготовку к отопительному сезону выделили 9 млрд гривен.

Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня на подготовке к новому отопительному сезону 37,5 тыс. тысяч разноплановых объектов. В прошлом году на подготовку к зиме было выделено 7 млрд 200 млн гривен, в этом году - 9 млрд. Средств достаточно", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что подготовка жилфонда к отопительному сезону будет завершена до 15 сентября.

"Подготовка к отопительному сезону идет по графику. ОГА должны завершить техподготовки объектов соцсферы до 1.09, жилого фонда - до 15.09", - сообщил Зубко.

Также он сообщил, что на середину августа в стране 161 383 дома уже были подготовлены к отопительному сезону. Об этом сообщают Подробности.ua.