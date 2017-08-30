Этот день в истории: 30 августа

Предлагаем дайджест основных событий и дат 30 августа.
1700 - Россия вступила в Северную войну на стороне Северного союза.
1809 - родился Адольф Фридрих Гессе, немецкий композитор.
1811 - родился Теофиль Готье, французский поэт и критик романтической школы.
1860 - запущен первый британский трамвай (Birkenhead Street).
1873 - полярные исследователи Юлиус Пайер и Карл Вайпрехт открыли необитаемый арктический архипелаг, который был назван Землей Франца-Иосифа.
1871 - родился Эрнест Резерфорд, британский физик, лауреат Нобелевской премии по химии.
1877 - французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал Праксиноскоп - прародитель мультипликации.
1901 - Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
1914 - Первая мировая война: битва при Танненберге.
1918 - покушение Фанни Каплан на Ленина.
1928 - Джавахарлал Неру потребовал независимости Индии. Создана Лига независимости Индии.
1935 - умер Анри Барбюс, французский писатель.
1938 - умер Макс Фактор, американский парфюмер польского происхождения, основатель косметической компании Max Factor.
1954 - Франция отвергла Парижский договор о Европейском оборонном союзе, что привело к распаду этого объединения.
1954 - родился Александр Лукашенко, Президент Белоруссии.
1990 - принята декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан.
1991 - Азербайджан провозгласил свою независимость.
1999 - в ходе референдума подавляющее большинство населения Восточного Тимора проголосовало за независимость от Индонезии.
2006 - умер Игорь Кио, артист цирка, иллюзионист, Народный артист РФ.
2012 - умер Игорь Кваша, актёр и режиссёр театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.