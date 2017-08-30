АМКУ проверяет ситуацию на рынке сжиженного газа

30.08.2017, 09:57

Антимонопольный комитет Украины проверяет ситуацию на рынке сжиженного газа. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович.

"Сегодня действительно есть резкое подорожание в рознице. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост. Это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановые ремонты заводов, производящих этот продукт", - отметил Полюхович.

Также по его словам, на цену газа влияет сезонный фактор в августе-сентябре пиковые нагрузки на рынке. "И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта - это обусловлено тем, что этот продукт дешевле", - добавил он.

Полюхович отметил, что АМКУ не может пока однозначного заявить об антиконкурентных действиях в связи с подорожанием сжиженного газа.

"Мы не можем заявить однозначно, является ли это антиконкурентными согласованными действиями, потому что та информация, которая у нас есть, касается объективных факторов. По субъективным факторам - мы сможем говорить лишь тогда, когда получим полный объем информации от ГФС, Госстата, Минэнерго", - добавил он.

Накануне цена автогаза на АЗС продолжала расти. Средняя цена газа по Украине во вторник увеличилась на 18 коп./л до 16,16 грн/л.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики называют нехватку ресурса и прогнозируют стабилизацию розничных цен к середине сентября.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа и принять меры по снижению стоимости топлива. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.