Полиция Одессы вводит досмотрах личных вещей и автомобилей граждан

30.08.2017, 09:59

С целью усиления безопасности в Одессе полиция вводит досмотр личных вещей граждан и транспортных средств. Об этом говорится в обращении начальника Одесского управления Национальной полиции Дмитрия Головина.

В его обращении, в частности, отмечается, что в сегодняшних условиях значительную актуальность приобрела проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ.

Как отметил Головин, причинами введения более жестких мер безопасности стало предупреждение преступлений с использованием оружия и взрывных устройств на территории области. Поэтому вводится ряд мер, в том числе и осмотры граждан, их личных вещей и транспортных средств.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение возможности совершения ими террористических актов", - сказал генерал полиции.

"Мы оперативно будемреагировать на сообщения об обнаружении подозрительных предметов в местах работы, проживания или массового скопления людей. Сообщайте любую информацию, касающуюся передвижения неустановленной техники и групп людей, временного поселения незнакомых лиц, которые вызывают у вас подозрения", - обратился Головин. Об этом сообщает УНИАН.