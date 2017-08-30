Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь тушить лесные пожары

30.08.2017, 10:29

Украина направит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, накануне, 29 августа, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Глава государства сообщил, что Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

"В среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми", - говорится в сообщении. Об этом сообщает УНИАН