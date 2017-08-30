Украинцы смогут приобретать жилье в лизинг

30.08.2017, 15:35

Правительство Украины разрешило Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) приобретать жилье на условиях финансового лизинга. По информации пресс-службы ГИУ, на заседании Кабмина было принято соответствующее постановление.

"С целью упорядочения и расширения предмета деятельности Государственного ипотечного учреждения правительство внесло изменения в устав ГИУ. В частности, ГИУ получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга", - отмечается в сообщении.

По новой госпрограмме доступное жилье можно будет выкупать постепенно.

Среди преимуществ нововведений в механизме финансового лизинга: - отсутствие первоначального взноса за жилье; - возможность проживания сразу после заключения с ГИУ договора лизинга.

Как отмечают в пресс-службе ГИУ, программа будет финансироваться за счет средств под государственную гарантию, которые заложены в бюджете на 2017 год. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".