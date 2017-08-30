Владимир Кличко презентовал свою книгу

30.08.2017, 15:57

29 августа в Берлине украинский боксер Владимир Кличко презентовал собственную книгу Challenge Management.

Книга пока издана только на немецком языке. Она посвящена экономике и бизнес-процессам - Управление вызовами: что вы можете узнать как менеджер от успешного спортсмена.

На 256 страницах Владимир рассказывает о своих 12-ти способах управления вызовами, делится секретами своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, способствовали ему в достижении целей и преодолении трудностей.

На презентации Кличко отметил, что стоит в начале второй карьеры, которая, по его словам, "будет не менее захватывающая, чем первая". Он собирается сконцентрироваться на "корпоративном дизайне и философии марки Кличко". Об этом сообщают "ICTV Факты".