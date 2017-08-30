Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию фондовой биржи "Универсальная"

30.08.2017, 16:18

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию на ведение профессиональной деятельности фондовой биржи "Универсальная" по заявлению самого организатора торгов.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания НКЦБФР 29 августа.

Согласно сообщению, на конец августа лицензию на организацию торговли на фондовом рынке имеют фондовая биржа "Перспектива", "Иннэкс", ПФТС, "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ) и "Украинская биржа". Об этом сообщает УНИАН.