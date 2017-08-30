Президент: Цена на сжиженный должна быть снижена

30.08.2017, 16:33

"Вопрос состоит из двух очень важных частей. Первая часть - это часть социальная. Речь не идет о предприятиях. Речь идет о том, что значительная часть водителей эксплуатирует автомобильный транспорт, который заправляется сжиженным газом, и резкий рост цен не может быть приемлемым и не может оставаться без реакции власти", - подчеркнул Петр Порошенко.

Об этом Президент сказал во время рабочей поездки во Львовскую область, отвечая на вопрос журналистов будет ли урегулирована ситуация в связи с резким повышением цены на сжиженный газ, которым украинцы заправляют автомобили.

Глава государства подчеркнул, что по этому вопросу были проведены необходимые консультации с Правительством и с Премьер-министром. "Мы абсолютно четкие и согласованные подходы", - подчеркнул он.

"Позиция первая: Антимонопольный комитет должен принять все меры для того, чтобы не допустить монопольного положения и роста цены. Будут проверены все поставщики газа. И если будет установлен факт получения монопольно высокой прибыли, те, кто это допустил будут оштрафованы, и ситуация будет возвращена к норме", - заверил глава государства.

По его словам, в этом вопросе есть вторая составляющая - геополитическая. "Вы знаете, что в условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была Российская Федерация, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок. Так же как это происходило с природным газом, - напомнил Президент и добавил, - Мы должны научиться жить в условиях гибридной войны".

Петр Порошенко также сообщил, что состоялось обсуждение с правительством и даны соответствующие поручения соответствующим министерствам, производителям. "Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа и те заблокированы объемы из Российской федерации должны быть компенсированы украинским производством", - сказал он.

Президент отметил, что в течение двух-трех недель ожидает результатов проверки. "И уже во второй половине сентября поставлена задача, уверен, что она должна быть выполнена, по снижению цены на сжиженный газ и привлечению к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они будут установлены", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, соответствующие задачи также поставлены Национальной полиции, прокуратуре, и в ближайшее время результаты станут известны. "Потому, что, по моему поручению, к проверке, безусловно, должна быть привлечена общественность", - отметил Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.