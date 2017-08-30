Шуфрича-младшего взял на поруки отец

30.08.2017, 16:51

Нестора Шуфрича-младшего, который на выходных сбил человека, отпустили на поруки отца-нердепа. Такое решение вынес Шевченковский райсуд столицы.

26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич - сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко.

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали. В пресс-службе депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший в ДТП мужчина находится в реанимации Киевской городской клинической больницы No 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами. 28 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на отца пострадавшего, что Мельниченко находится в сознании и пытается общаться. 30 августа сын Шуфрича объявили подозрение в деле о ДТП. Об этом сообщает УНИАН.