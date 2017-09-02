В Украину возвращают туристов, застрявших в Испании из-за "забывчивости" туроператора

02.09.2017, 11:20

Рейсами 1 и 2 сентября в Украину должны вернуться туристы, которые из-за туроператора "IdrisKa tour" застряли в испанском городе Малага и на острове Тенерифе на Канарских островах.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Украинский консул установил контакт с туроператором и авиаперевозчиком. "Обе стороны согласовали спорные вопросы, и на данный момент ситуация регулируется", - отметил представитель МИД.

На своей странице в соцсетях туроператор уточнил, что рейс DAT4434 Аликанте (Испания) - Киев (Украина) состоится 2 сентября в 22:15 по местному времени. Туристам необходимо будет самостоятельно добраться до аэропорта. Также туроператор пообещал, что туристы, улетевшие за свой счет, могут рассчитывать на возврат денег.

31 августа в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотни туристов не смогли вылететь на Аликанте и на Тенерифе, поскольку туроператор "IdrisKa tour" не оплатил перелет. Прождав около восьми часов туристы разъехались по домам. Аналогично сорвался своевременный вывоз туристов из Испании в Украину. Об этом сообщают "Факты и комментарии".