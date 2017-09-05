В нескольких городах Украины может появиться туристическая полиция

05.09.2017, 17:04

В трех городах Украины планируется организовать туристическую полицию. С такой инициативой выступил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Моя золотая мечта - сделать на базе Одесской области туристическую полицию. Сейчас мы дорабатываем этот проект на государственном уровне. Планируется запустить его во Львове, Киеве и Одессе", - отметил он.

По словам Д.Головина, идеология проекта заключается в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция "работала на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие".

Он добавил, что планируется оснастить полицейских максимумом технических средств.

"Это лицо страны, лицо города. Такая полиция, устранив преступность в курортных районах, будет содействовать росту привлекательности этих городов для туристов, увеличению инвестиций в туристическую отрасль. К нам в этом году приезжало много граждан Беларуси и Молдовы. И были такие серии преступлений, которые совершались именно в отношении этих граждан: похищения автомобильных номеров, угоны машин. Поэтому по итогам нынешнего сезона и возникло такое предложение. Думаю, министерство нас поддержит", - сказал глава полиции Одесской области. Об этом сообщает телеканал "24".