Поток турецких туристов в Украину намного вырос

26.09.2017, 13:52

Число туристов из Турции, посещающих Украину, достигло 80 тысяч в год, сообщил глава Совета директоров Ассоциации туристических агентств Турции Башаран Улусой.

"Раньше эта цифра колебалась на уровне одной тысячи человек, и изменить ситуацию было нелегко. Украина должна в ближайшее время начать продвигать в Турции свои культурные ценности, фольклор, природные красоты. Только так можно привлечь больше туристов из Турции в Киев", - сказал Б. Улусой на мероприятии, организованном в центральном офисе Ассоциации в рамках Дней Украины в Турции.



По его словам, и украинские, и турецкие туристы называют свои страны "раем".



"На данный момент турецким туристам не нужны ни виза, ни загранпаспорт, чтобы посетить Украину. Граждане одной страны могут свободно посещать другую. Ожидается, что в течение ближайших двух-трех лет число украинских туристов, посещающих Турцию, достигнет одного миллиона в год", - отметил глава Совета директоров TueRSAB.



По его словам, из Стамбула можно долететь до Киева за один час и 50 минут.

В свою оцередь, за период с января по май 2017 года поток туристов из Украины в Турцию вырос на 24,48% и составил 316 252 человек.

"По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, количество украинских туристов продолжает расти. За период январь-май 2017 Украина в топ-10 стран-лидеров турпотока в Турцию поднялась на седьмое место, продемонстрировав рост на 24,48%", – сообщили в посольстве Турции.

Наиболее популярными среди граждан Украины традиционно остаются Анталия, Стамбул и курорты провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

По материалам интернет-СМИ.