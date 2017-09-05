05.09.2017, 10:26

Разработка украинской социальной сети Ukrainians, которой занимался канадский стартап с активами в Украине StartupSoft, прекращается. Об этом сообщила соучредитель проекта Александра Струмчинская на своей странице в Facebook.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", - заявила Струмчинская в видеообращении.

Разработчики решили не передавать разработку проекта кому-то другому.

"Ситуация такая - моего голоса недостаточно чтобы самостоятельно продолжат реализацию проекта - руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки но и от возможности ее передачи любой другой стороне, которая смогла помочь мне выполнить Вам обещанное", - подчеркнула Струмчинская.

Пользователей сети откровенно разочаровали новости о Ukrainians, о чем свидетельствуют комментарии под постом Струмчинской. Об этом сообщает "Обозреватель".