06.09.2017, 14:44

В Украине начал работать сервис Google Авиабилеты (Google Flights), который позволяет находить, сравнивать и заказывать авиабилеты. Об этом сообщается в блоге компании Google.

Можно отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс – система будет сообщать обо всех изменениях цены в Google Ассистенте и по электронной почте, если пользователь не привязан к определенной дате вылета то сервис может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки, которые позволят снизить расходы на перелет.

Кроме того, в сервисе предусмотрена функция "Обзор", которая предоставит пользователю варианты популярных мест для путешествия, для этого необходимо указать месяц, когда планируется путешествие, продолжительность поездки и тип отпуска. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".