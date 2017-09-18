Внимание: Обновление программы CCleaner - заражено вирусом!

18.09.2017, 20:13

Департамент киберполиции Национальной полиции предупреждает о вирусной атаке обновления программы CCleaner. Об этом говорится в сообщении киберполиции.

"Сегодня, 18 сентября, от подразделения компании Cisco Talos стало известно о заражении одного из обновлений популярной программы CCleaner, созданной для помощи пользователям при осуществлении планового технического обслуживания своих систем. Киберполиция принимает меры для недопущения инфицирования вирусом компьютеров украинских пользователей", - сказано в сообщении.



Отмечается, что вредоносная версия программы CCleaner 5.33 была выпущена в период с 15 августа по 12 сентября 2017 года.



"Данная версия подписана, с использование действительного цифрового сертификата, который был выпущен компанией-разработчиком Symantec Piriform Ltd. Поэтому пользователи при загрузке обновлений были уверены в надежности источника", - говорится в сообщении.



Пока нет окончательной информации относительно того, атаковали злоумышленники компании разработчика снаружи, или же среди них был инсайдер. Отмечается, что обнаружение этой угрозы антивирусными продуктами остается очень низким. Об этом сообщают "Українські новини".

