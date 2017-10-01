США и Южная Корея планируют провести совместные военные учения

01.10.2017, 18:47

Соединенные Штаты Америки планируют направить авианосную группу во главе с авианосцем "Рональд Рейган" (CVN-76) к Корейскому полуострову для участия в совместных военных учениях с военно-морским флотом Южной Кореи.

Авианосец "Роналд Рейган" (тип "Нимиц") заложен в начале 1998 года и спущен на воду в марте 2001 года, введен в состав ВМС США 12 июля 2003 года. Его водоизмещение - около 100 тыс. тонн, экипаж - более 5000 человек, имеет на борту около 90 самолетов и вертолетов.



"Мы проводим консультации с США относительно плана действий авианосной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Рональд Рейган", для проведения учений в Восточном море в районе 15 октября", - цитирует южнокорейское издание Korea JoongAng Daily слова предствителя военно-морского флота Южной Кореи на условиях анонимности.



Предполагается, что авианосец будет сопровождать военные корабли, принадлежащие авианосной группе, которая базируется на базе ВМС Йокосука. В нее входят несколько боевых кораблей, ракетный крейсер, эсминец с системой противоракетной обороны "Иджис" и ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк".



По словам источника, обе стороны планируют провести совместные тренировки по обнаружению, отслеживанию и перехвату баллистических ракет КНДР.



Как сообщали ранее СМИ, представитель северо-корейского Комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Пхеньян готов превратить США "в море пламени" в случае продолжения нагнетания напряженности и враждебных действий. По его словам, заявление председателя Госсовета КНДР является "ультиматумом американским агрессорам, потерявшим рассудок" и "заметавшимся перед мощной армией чучхейской Кореи".

"Критически важным предупреждением, которое декларирует жесточайшую позицию о том, что старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь", - говорится в заявлении.



Взаимные высказывания лидеров США и КНДР свидетельствуют, что противостояние между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей заходит все дальше: американский лидер Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына, что тому "недолго осталось" быть у власти, а КНДР в ответ объявила себя вправе сбивать американские бомбардировщики - причем не в своем небе, а где угодно.

По информации интернет-СМИ.