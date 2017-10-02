В Манчестере прошла многотысячная демонстрация против Brexit

02.10.2017, 10:07

В Манчестере в воскресенье, 1 октября, прошла демонстрация против выхода Великобритании из ЕС. В ней приняли участие до 30 тысяч человек, сообщает полиция города.

Участники акции устроили шествие с флагами Евросоюза. Они требовали, в частности, чтобы британский премьер-министр Тереза Мэй стремилась к более тесным отношениям с ЕС, сообщает Reuters. Акция прошла мирно и без задержаний.

Она была приурочена к съезду правящей Консервативной партии, который начался в Манчестере 1 октября. Он будет проходить еще три дня, участники съезда также обсудят Brexit. Об этом сообщает Deutsche Welle.