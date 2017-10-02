Канадские парламентарии инициируют ужесточение санкций против нарушителей прав человека с РФ

02.10.2017, 13:30

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, находясь с рабочим визитом в Канаде, встретилась с председателем парламентской группы дружбы Канада-Украина Борисом Вжесневским.

Речь шла об основных вопросах украинско-канадского сотрудничества. В частности, Борис Вжесневский убежден, что введение безвиза между Украиной и Канадой в будущем возможно, а для движения в этом направлении необходимо отработать подробную дорожную карту.

Еще одним важным вопросом является введение дополнительных санкций против Российской Федерации. В профильном комитете Палаты общин Парламента Канады уже прошел два чтения так называемый законопроект Магнитского, который усиливает и расширяет возможности Канады вводить персональные санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека. "Чрезвычайно важно распространить действие этого акта и на тех лиц, которые несут ответственность за нарушения прав человека в незаконно аннексированном Крыму, за нелегальное заключение украинских граждан в России и незаконное содержание украинцев в плену на де-факто оккупированных Россией территориях Украины", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Борис Вжесневский выразил надежду, что принятие этого законопроекта состоится уже в текущем политическом сезоне, который только начался.

Вице-премьер-министр подчеркнула важность работы канадско-украинской парламентской группы дружбы и поблагодарила ее председателя за активность. В частности, неделю назад Украину посетила делегация канадских парламентариев во главе со Стефаном Фуром, которая по результатам проведенных в Украине встреч уже разрабатывает план дальнейшего сотрудничества.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.