Юнкер не поддерживает финансовые санкции против Венгрии и Польши

02.10.2017, 16:14

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выступает против сокращения Евросоюзом финансовой помощи Венгрии и Польше, несмотря на то, что переговоры с двумя странами относительно их позиции по приему беженцев, а с Варшавой - и по противоречивой судебной реформе проходят "пока без заметного прогресса ".

Он отметил, что сначала нужно использованы все возможности для диалога.

"Я воспринимаю близко к сердцу то, чтобы мы дальше не углубляли ров между Восточной, Западной и Центральной Европой", - отметил Юнкер, добавив, что "уважение к правовым нормам должна оставаться европейской добродетелью".

15 августа 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель отказалась связывать распределение беженцев в странах Европы с вопросом их финансирования из бюджета Евросоюза. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.