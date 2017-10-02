Украина и Австралия довольны эффективностью совместного расследования катастрофы МН17

02.10.2017, 16:29

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 2 октября, встретился с президентом Сената Австралии Стивеном Перри, сообщает пресс-служба гаранта.

В ходе встречи стороны отметили эффективную деятельность в рамках расследование дела о катастрофе пассажирского самолета рейса МН17 в Донбассе и подчеркнули неотвратимость наказания всех причастных к этой трагедии. Австралийский политик поблагодарил главу украинского государства за помощь и содействие в проведении данного расследования.

В свою очередь президент Украины поблагодарил президента Сената Австралии за неизменную поддержку страной территориальной целостности и суверенитета Украины. А также за продление санкций против России, поддержку прав человека в аннексированном Крыму и осуждение российской агрессии на востоке Украины.

Отдельное внимание стороны уделили усилению межпарламентского сотрудничества двух государств, в частности, Порошенко приветствовал создание в австралийском парламенте обновленной группы дружбы Австралия - Украина. Также внимание было уделено подготовке к соревнованиям "Игры Несломленных" 2018 года, которые состоятся в Сиднее.

17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в зоне боевых действий, рядом с поселком Шахтерск Донецкой области. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), подтвердили причастность России к уничтожению MH17. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".