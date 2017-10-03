В ЕС назвали каталонский референдум незаконным

03.10.2017, 10:33

В Брюсселе считают референдум о независимости Каталонии незаконным, поскольку он противоречит конституции Испании. В Еврокомиссии это также называют внутренним делом страны.

"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По мнению Еврокомиссии, независимость Каталонии - внутреннее дело Испании, которое должно решаться согласно испанской конституции. В то же время в Еврокомиссии напомнили, что "насилие никогда не может быть инструментом политики".

Схинас призвал стороны к диалогу и напомнил, что в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудит ситуацию в Каталонии с премьер- министром Испании Мариано Рахоем.

Между тем Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил об обеспокоенности из-за применения силы силы в день референдума, в результате чего были ранены сотни людей.

Он отметил, что действия полицейских должны быть "всегда пропорциональными и необходимыми".

"Я твердо верю, что текущая ситуация должна быть решена с помощью политического диалога, с полным уважением к демократическим свободам", - говорится в заявлении представителя ООН.

Каталонские лидеры заявили, что создадут специальную комиссию, которая будет расследовать, при каких обстоятельствах во время референдума получили ранения более 800 гражданских.

В этот день в Каталонию дополнительно прибыли тысячи полицейских, получивших приказ помешать проведению голосования, которое Мадрид называет незаконным. Об этом сообщает BBC Украинская служба.