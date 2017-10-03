Законопроект о реинтеграции Донбасса: Евросоюз озвучили свои пожелания

03.10.2017, 16:07

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который вскоре должен быть рассмотрен Верховной Радой, должен включать в себя элемент инклюзивности.

Об этом заявил директор департамента Европейской службы внешних дел по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Люк Девинь.

Он подчеркнул, что для Брюсселя важно, чтобы закон был включен в общую картину ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

"Инклюзивность очень важна для нас. Важно, чтобы закон о реинтеграции, который как я понимаю, будет рассматриваться в Верховной Раде на этой неделе, также содержал элемент инклюзивности", - заявил он.

Он отметил, что Евросоюз продолжает оставаться сторонником территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы нерушимы в поддержке граждан Украины. ... Мы продолжаем поддерживать мирное и стабильное разрешение конфликта по средствам имплементации Минских соглашений", - констатировал представитель Еврокомиссии.

В проекте закона, попавшем в СМИ накануне летних каникул, были предусмотрены обязательства Украины взять на себя все бремя социальных выплат, а также восстановления оккупированной территории. Об этом сообщает "Обозреватель".