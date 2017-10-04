В Европарламенте призывают Евросоюз расширить перечень экономических и персональных санкций против России

04.10.2017, 13:59

В Европейском парламенте призывают Евросоюз расширить перечень экономических и персональных санкций против России и лиц, причастных к преследованию крымских татар, а также других украинских заложников Кремля.

Соответствующий пункт включен в проекты пяти зарегистрированных резолюций по делам заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, а также крымского журналиста Николая Семены.

"Европарламент в очередной раз подчеркивает, что санкции ЕС против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма, должны оставатьсядо восстановления суверенитета Украины над Крымом. Европарламент также призывает наработать следующий пакет санкций против России, который будет активирован, если РФ не откажется от преследования Меджлиса крымских татар и продолжит другие нарушения прав человека в Крыму", - передает агентство "Укринформ".

А в проекте резолюции, подготовленной группой Европейских консерваторов и реформистов, содержится требование освободить арестованного по политическим мотивам в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.

11 сентября подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии, а 26 сентября Ильми Умеров получил реальный срок - два года колонии-поселения (при том, что обвинение просило для него три с половиной года условно). Незадолго до этого, 22 сентября так называемый Железнодорожный райсуд Симферополя огласил приговор журналисту Николаю Семене - два с половиной года условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Об этом сообщают "Факты и комментарии".