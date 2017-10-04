США высылают 15 кубинских дипломатов

04.10.2017, 14:08

США решили выслать 15 кубинских дипломатов, заявив, что кубинские власти не смогли обеспечить защиту работников американского посольства в Гаване от загадочных акустических воздействий.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал это решение неприемлемым.

Этот шаг со стороны государственного департамента США последовал за отозывом более половины работников американского посольства в кубинской столице.

Более 20 американских сотрудников посольства пострадали от загадочных акустических атак за последние несколько месяцев.

"Это решение было принято в результате неспособности Кубы принять необходимые меры по защите наших дипломатов в соответствии со своими обязательствами по Венской конвенции. Этот шаг обеспечит равенство в наших дипломатических связях", - говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, выпущенном во вторник, 3 октября.

Кубинским дипломатам предоставлено семь суток на сборы. Министр иностранных дел Кубы назвал это решение неоправданным.

Ранее более 20 сотрудников посольства США на Кубе доложили о необъяснимых проблемах со здоровьем, среди которых были симптомы сотрясения мозга, головокружения и глухота. Высказывались предположения о том, что эти проблемы могли быть вызваны воздействием акустических волн, однако никаких подтверждений этому получено не было.

Кубинская реакция на решение администрации Трампа о высылке двух третей персонала кубинского посольства из Вашингтона преисполнена, как и следовало ожидать, негодования. США, по мнению Гаваны, проявляют безответственность и поспешность, не представив при этом ни малейших доказательств того, что американские дипломаты пострадали на самом деле.

Кубинские врачи, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, не были допущены к пострадавшим сотрудникам американского посольства или к американским медикам, которые оказывали им помощь.

Кубинско-американские отношения снова обострились, всего за несколько месяцев почти полностью истощив тот запас доброй воли, который был создан при президенте Обаме.

Нынешний кризис в отношениях между двумя странами застал врасплох миллионы кубинцев, которые рассчитывали посетить своих родственников в США и чьи американские визы теперь приостановлены.

Загадочные акустические воздействия на Кубе Конец 2016 года: сотрудники посольств США и Канады начинают жаловаться на необъяснимые проблемы со здоровьем Май 2017 года: США высылают двух кубинских дипломатов Август: США заявляют, что 16 сотрудникам посольства оказана медицинская помощь, но нападения прекращаются Начало сентября: США заявляют, что нападения продолжаются и что 19 сотрудников посольства получили травмы 29 сентября: Вашингтон отзывает часть дипломатов, заявляет, что 21 сотрудник посольства получил травмы, и предупреждает американских граждан о необходимости воздерживаться от поездок на Кубу 3 октября: США высылают кубинских дипломатов из Вашингтона. Об этом сообщает BBC Русская служба.