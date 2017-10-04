Евросоюз ужесточил антидемпинговое законодательство

04.10.2017, 15:49

Европейский Союз согласовал поправки в законодательство о мерах противодействия демпингу и субсидиям в торговле, говорится в коммюнике на сайте Еврокомиссии.

"Эти изменения позволят европейским инструментам торговой защиты лучше справляться с текущими реалиями в международной торговой среде, в частности, с проблемой избыточных мощностей, полностью соблюдая при этом международные обязательства ЕС в правовых рамках ВТО", - идет речь в коммюнике.

В Евросоюзе объясняют, что эти поправки "вводят новую методологию расчета демпинговой маржи в импорте из третьих стран в случае существенного искажения рыночного равновесия или широкомасштабного государственного вмешательства в экономику".

Кроме того, эти правила формулируются на нейтральной основе по отношению к странам и полностью соответствуют обязательствам ЕС перед ВТО, отмечается в коммюнике.

По результатам января-июня 2017 года Европейский Союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%. Объемы экспорта в ЕС составили 9,4 млрд долл. и увеличились на 22,8%, или на 1,8 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Зона свободной торговли с ЕС начала действовать с 1 января 2016 года.

Министерство экономического развития и торговли инициирует пересмотр условий зоны свободной торговли с Европейским Союзом для ее углубления, включая вопросы таможенного союза и дополнительных механизмов. Об этом сообщает УНИАН.