США одобряет инициативу о продлении действия особого статуса Донбасса

04.10.2017, 16:41

США поддерживает усилия украинского парламента относительно продления действия особого статуса Донбасса.

Соответствующий пост опубликован на странице Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса, что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении посольства.

Ранее СМИ сообщали о том, что действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" планируется продлить еще на год. Соответствующую норму планируется включить в переходные положения законопроекта о восстановлении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вступил в силу 20 октября 2014 года. Особый порядок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вводится законом временно, на три года, со дня вступления в силу. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".