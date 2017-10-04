Посольство Украины в Польше направило дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел Польши из-за надписей на здании украинского консульства в Ряшеве. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
МИД просит Польшу взять под охрану все консульские учреждения Украины, а также провести расследование происшествия.
Дещица сообщил, что уже говорил об этом с замглавы МИД Польши Бартошом Цихоцким. Польские правоохранительные органы уже начали расследование инцидента, и у них есть записи с видеокамер.
Ранее сегодня сообщалось, что в Польше неизвестные вандалы осквернили почетное консульство Украины, сделав различные надписи красной краской. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.