ЕС опроверг мифы РФ о "нацистском режиме" и "геноциде русских" в Украине

05.10.2017, 14:49

Офис верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в еженедельном обзоре DisinfoReview обнародовал информацию, которая дает опровержение мифам российской пропаганды.

Согласно ей, ЕС опровергает очередную дезинформацию РФ в отношении Украины, в частности о "геноциде русских" и "помощи Германии в установлении нацистского режима в Украине".

Сообщается, что эксперты DisinfoReview обнаружили, что на российском государственном телевидении обвинили Украину в "планировании геноцида русского населения". Речь идет о новом образовательном законе, который пропаганда Кремля приравняла к "геноциду русских".

Кроме того, в одной из передач появилась дезинформация о том, что немецкие лидеры и политические структуры поддержали "американский проект в Украине по установлению там фашистского режима - режима Бандеры".

Сайт DisinfoReview акцентирует внимание на откровенной лжи российского телеканала "Звезда", на котором заявили о том, что сирийские военные обнаружили "украинский лагерь ИГИЛ в Сирии", а в другой программе в РФ утверждали, что Украина обеспечивала батальоны ИГИЛ курортами в Крыму до периода незаконной аннексии полуострова.

Не обошел стороной телеканал и США, обвинив их в создании ИГИЛ, и не упомянув при этом о Междунадодной коалиции, которая борется с ИГ. Зато РФ была представлена как единственная страна, которая борется с терроризмом. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".