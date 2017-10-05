Рада обновила соглашение о научном сотрудничестве с США

05.10.2017, 14:53

Верховная Рада возобновила действие соглашения с США о научном сотрудничестве. За ратификацию соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов о возобновлении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий No0156 проголосовали 246 депутатов.

Предыдущий договор действовал с 2006 по 2014 годы. Как пояснил первый замминистра образования и науки Владимир Ковтунец, с 2015-го Киев и Вашингтон работали над новым соглашением.

"Соглашение позволит упростить процедуру обмена специалистами, ввоза оборудования. Предусмотрены механизмы защиты прав интеллектуальной собственности и национальной безопасности", - отметил чиновник. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.