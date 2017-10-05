Европарламент принял резолюцию о нарушении Россией прав человека в Крыму

05.10.2017, 15:21

Парламент Европейского Союза на пленарном заседании в Страсбурге принял в четверг резолюцию, в которой обвинил Россию в нарушении прав человека в аннексированном ею Крыму, прежде всего, прав крымских татар.

Принятие документа было инициировано фракцией "Зеленые/Европейский свободный альянс". Согласно ему парламентарии потребовали освобождения политзаключенных и призвали обеспечить беспрепятственный доступ в Крым представителей специализированных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Парламент Евросоюза, сказано в резолюции, "осуждает вынесение приговоров крымскотатарскому лидеру и заместителю председателя меджлиса Ильми Умерову, заместителю меджлиса Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене. Также требует отмены обвинительных приговоров и немедленного и безоговорочного освобождения Умерова и Чийгоза, и снятия всех обвинений с Семены".

В документе перечислены имена еще 44 человек, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова, судебные приговоры которым Европарламент решительно осуждает.

Европарламент также подтвердил свою поддержку санкциям ЕС, запрещающим импорт из Крыма и экспорт в Крым из Евросоюза ряда товаров и технологий, а также инвестиций в Крым, обмена товарами и услугами.

Ранее, Европарламент призвал Совет ЕС расширить перечень экономических и персональных санкций против России и лиц, причастных к преследованию крымских татар, а также другим украинским заложникам Кремля. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".