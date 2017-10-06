Глава правительства посетит с рабочей поездкой Молдову

06.10.2017, 12:51

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 6 сентября, посетит с рабочим визитом Молдову. В программе встреч - переговоры с Главой Правительства Молдовы Павлом Филипом и Председателем Парламента Республики Молдова Андрианом Канду.

На повестке дня переговоров - обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, прежде всего касающихся энергетической сферы, демаркации границы, трансграничного и экологического сотрудничества. Отдельное внимание - формированию Дорожной карты отношений двух стран на 2018 год. Главы Правительств примут участие в церемонии подписания двух межправительственных договоров о реадмиссии лиц и о совместном контроле на границе.

Во время визита Глава Правительства Украины примет участие в работе Форума "Moldova Business Week 2017" и посетит ряд предприятий.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.