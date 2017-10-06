Аграмунт подал в отставку с должности председателя ПАСЕ

06.10.2017, 15:54

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку.

Об этом свидетельствует документ, подписанный им, который обнародовал на своей странице в Facenook украинский депутат и представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"В связи со сложным управлением и кризисом, в котором Парламентская ассамблея Совета Европы оказалась из-за принятия определенных решений, соответствие верховенству закона которых вызывает сомнения, для меня стало невозможным выполнять роль, выделенную председателю ПАСЕ согласно Правилам процедур Ассамблеи и Уставу Совета Европы. Поэтому и по совету моего врача, я формально подаю в отставку с должности президента ПАСЕ", - говорится в документе.

Таким образом, Аграмунт решил подать в отставку до голосования ПАСЕ о его отстранении от должности, которое должно было состояться 9-13 октября.

Как сообщалось, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт передумал идти в отставку, несмотря на заключенные 30 мая договоренности по этому поводу.

Парламентская ассамблея Совета Европы официально высказала недоверие президенту организации Педро Аграмунту. Теперь он не может осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.

Ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".