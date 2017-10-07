Турция увеличивает военный бюджет

07.10.2017, 11:20

Военный бюджет в Турции в 2018 году будет увеличен на 40 процентов .

Как сообщает в пятницу, 6 октября, газета H"urriyet со ссылкой на финасовые планы правительства в Анкаре, суммарно на оборону будет выделено почти 10 миллиардов евро. Эта сумма будет получена путем увеличения налогов в стране.

Турецкие военные ведомства задействованы на севере Сирии. Помимо этого, они проводят военные операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также совершают воздушные налеты на территории Северного Ирака.

Ранее правительства РФ и Турции договорились о продаже Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400 ("Триумф"). Однако, как сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu, первые поставки систем ожидаются не ранее, чем через два года. Об этом сообщает Deutsche Welle.