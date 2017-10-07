Глава ПАСЕ подал в отставку

07.10.2017, 11:23

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмун подал в отставку на фоне подозрений, что некоторые члены ПАСЕ получали взятки от властей Азербайджана, и жалоб, поступивших на него после того, как он съездил в Сирию с депутатами российской Госдумы.

С призывом к отставке ранее выступили члены ПАСЕ из самых разных стран Европы. "Азербайджанская прачечная": негласный фонд в 3 млрд долларов Совет Европы расследует данные о взятках членам ПАСЕ от Азербайджана Азербайджан продлил "Контракт века" еще на 25 лет

В декабре правозащитная организация European Stability Initiative (ESI) опубликовала доклад, в котором утверждалось, что некоторые члены ПАСЕ занимались политическим лоббированием интересов Азербайджана и что некоторые из них получали плату от азербайджанских властей.

В марте генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд попросил президента ПАСЕ Педро Аграмунта "незамедлительно сформировать независимую комиссию для расследования".

Эту просьбу поддержали и многие члены ПАСЕ, которые заявили, что "серьезные и убедительные обвинения в неподобающем поведении" угрожают целостности ассамблеи.

В апреле правозащитные группы обратились с открытым письмом к руководству ПАСЕ, в котором отметили, что независимое расследование должно "пролить свет на тайные практики, которые поддерживают коррупцию".

Правозащитники обвиняют власти Азербайджана в подавлении оппозиции, незаконных арестах и ущемлении свободы слова. Азербайджанская сторона отвергает эти обвинения.

Результаты независимого расследования должны быть опубликованы до конца года.Госдума и Асад

Кроме того, Аграмунта критиковали за то, что вместе с российскими депутатами в марте этого года он ездил в Сирию и встречался с Башаром Асадом, которого регулярно критикуют за нарушения прав жителей страны, а также обвиняли в использовании химического оружия.

Заседание ПАСЕ состоится на следующей неделе, но дебатов относительно позиции Аграмута в понедельник уже не будет. Его пост временно займет британский депутат Роджер Гейл. Об этом сообщает BBC Русская служба.