Госдеп: Американцы на Кубе могли стать жертвами новой "акустической" атаки

07.10.2017, 12:24

Госдепартамент США получил от целого ряда американских граждан сообщения о том, что у них наблюдаются симптомы, аналогичные тем, которые были зафиксированы у американских дипломатов, предположительно подвергшихся "акустической" атаке в столице Кубы Гаване.

Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 6 октября.

По словам представителя, на этот раз жалобы поступили от американцев, не работающих на правительство США, после того, как они побывали на Кубе. Представитель, однако, отметил, что Госдепартамент не может подтвердить версию о том, что эти случаи связаны с "акустическим" нападением на американский дипперсонал в Гаване 9 августа. Он добавил, что американцам, которые полагают, что у них симптомы, аналогичные тем, которые были зафиксированы у дипломатов, следует обратиться за консультацией к врачу.

На прошлой неделе США рекомендовали американцам отказаться от посещения Кубы. В официальном предупреждении указывалось, что нападения на американский дипперсонал произошли на территории гаванских отелей, и Вашингтон не может гарантировать, что американцы, останавливающиеся в гостиницах, не пострадают. В предупреждении также содержался подробный список симптомов, зафиксированных у жертв предполагаемых атак.

9 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. В дальнейшем такие случаи повторились, затронув в общей сложности 22 сотрудника посольства США в Гаване.

"У нас нет однозначного ответа, что могло вызвать эти инциденты", - отмечала Нойерт. В то же время источники телеканала CNN в Госдепе сообщили, что речь шла об "акустической атаке" - направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью. Гавана отвергла эти обвинения США и пообещала помощь в расследовании ситуации. Об этом сообщает Deutsche Welle.