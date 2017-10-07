Мадрид против международного посредничества в кризисе вокруг Каталонии

07.10.2017, 12:26

Правительство Испании отвергло призыв регионального правительства Каталонии урегулировать конфликт между Мадридом и Барселоной с помощью международных посредников.

"Испанское правительство должно защищать правовое государство от регионального правительства, которое пытается осуществить государственный переворот, поэтому призывы к международному посредничеству не помогают делу", - заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в интервью журналу Der Spiegel, обнародованном в субботу, 7 октября.

Он указал, что у правительства премьер-министра Мариано Рахоя "достаточно легальных возможностей", чтобы ответить на провозглашение независимости премьер-министром Каталонии Карлесом Пучдемоном. Дастис добавил, что правительство в Мадриде будет согласовывать свои действия с верными конституции партиями, представленными в испанском парламенте.

Одновременно Дастис заверил, что правительство в Мадриде готово обсуждать любые возможные пути урегулирования и реформы. В Испании на 7 октября запланированы демонстрации противников независимости Каталонии. Акции пройдут в Мадриде, Барселоне и целом ряде других городов страны.

Между тем Швейцария заявила, что она пока не видит условий для посредничества в деле урегулирования конфликта вокруг Каталонии. Швейцария находится в контакте и с испанской, и с каталонской стороной, однако посредничество возможно лишь в том случае, если этого просят обе стороны, пояснил представитель швейцарского МИДа Тильман Ренц.

Ренц добавил, что кризис вокруг референдума о независимости Каталонии является внутренним делом Испании, и Швейцария уважает суверенитет этой страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.