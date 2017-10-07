Трамп провел встречу с новым послом США в РФ

07.10.2017, 13:51

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с новым послом США в Российской Федерации Джоном Ханстманом. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом- младшим и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им успехов, когда они вернутся в Москву, где будут представлять Соединенные Штаты и работать над улучшением отношений с Россией", - говорится в сообщении.

19 июля Трамп предложил кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на должность посла США в России.

57-летний Хантсман в 1992-1993 годах занимал должность посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором штата Юта, в 2009-2011 годах - послом США в Китае. В 2011 году объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позже выступил в поддержку Митта Ромни.

Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавлял экспертно-аналитический центр Atlantic Council.

В Посольстве США в России сообщили, что новый посол Хантсман намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщает УНИАН.