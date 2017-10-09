Президент Украины проводит встречу с Президентом Турецкой Республики

09.10.2017, 16:58

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл с официальным визитом в Киев.

В рамках визита также состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под со-председательством Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, а также вопросы международного мира и региональной безопасности.

По итогам заседания Стратегического совета планируется подписать ряд двусторонних документов.

По окончании мероприятий запланирована встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ.

Инф. Официального сайта Президента Украины.

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