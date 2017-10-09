Парламентская ассамблея НАТО-2020 пройдет в Украине

09.10.2017, 17:03

НАТО поддержало идею введения миротворцев на Донбасс Украина примет Парламентскую ассамблею НАТО в 2020 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Твиттере.

Он назвал 2020 годом, когда произойдет переломный этап военной реформы в стране.

"Приветствую решение ПА НАТО по поддержке Украины и приглашаю наших друзей в Украину в 2020 году. Нам будет что показать и о чем поговорить. 2020 год - переломный этап нашей военной реформы в соответствии со стандартами НАТО", - заявил министр.

9 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию "Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регион" с учетом поправки украинской делегации. Данная норма позволит Украине начать подготовку к вступлению в Альянс. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".