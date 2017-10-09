Франция не признает независимость Каталонии

09.10.2017, 17:12

В правительстве Франции заявили, что не признают Каталонию, даже если она и объявит независимость от Испании. К тому же такой шаг будет означать выход из ЕС.

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо также настаивает, что кризис, возникший после проведения запрещенного референдума 1 октября, нужно решить путем диалога внутри Испании.

Ожидается, что глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обратится в местный парламент во вторник и попросит объявить независимость.

1 октября на референдуме при явке в 43% "за" независимость проголосовали 90,18% участников, а "против" - 7,83%. При этом в Барселоне уже состоялся большой митинг с участием 350 тысяч человек в защиту целостности Испании.

Пока нет признаков того, что власть Каталонии может найти компромисс с Мадридом.

В то же время растет экономическое давление на сторонников независимости, ведь ряд компаний уже заявили о возможном переносе своих офисов за пределы Каталонии.

"Если бы было объявление о независимости, ее бы не признали", - сказала г- жа Луазо каналу CNews. Также она добавила, что "первым следствием будет выход из состава ЕС".

Г-жа министр считает, что кризис должны решить через диалог на всех уровнях испанской политики. Сомневаясь в легитимности голосования, Натали Луазо описала Испанию как "большую демократию" и указала на действующий высокий уровень автономии регионов страны. Об этом сообщает BBC Украинская служба