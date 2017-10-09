Министр здравоохранения Туниса умер после марафона

09.10.2017, 17:13

Министр здравоохранения Туниса умер от сердечного приступа после участия в благотворительном марафоне, который организовали для борьбы с раком.

56-летний Слим Чакер упал, пробежав 500 метров дистанции, и умер в военном госпитале, заявили в министерстве здравоохранения.

Премьер-министр Юссеф Чахед заявил, что потерял брата и коллегу, который умер "во время благородного гуманитарного акта".

Марафон проводили в приморском городе Набули в воскресенье, чтобы собрать средства для строительства детской клиники борьбы с раком. Об этом сообщает BBC Украинская служба.