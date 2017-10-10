Президент Чехии предложил Украине обменять Крым на репарации

10.10.2017, 15:04

Чешский президент Милош Земан считает силовой захват Россией Крымского полуострова "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат компенсации Украине. Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - сказал он

Земан признал, что аннексия Крыма - незаконная, но заявил, что "вопрос решен": "Крым - это аннексия, без сомнения. Это завершенное дело".

Политик объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". "Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", - обратился он к депутатам.

При этом президент Чехии также настаивает на снятии санкций с РФ и их замене более активными контактами с Москвой, заменив противостояние с Кремлем "дружбой". Земан также добавил, что санкции, введенные против РФ, вредят Европе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.