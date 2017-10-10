10.10.2017, 15:23

Сенаторы Чехии считают европейскую перспективу Украины очевидной вещью и поддерживают евроустремления Украины.

Об этом заявил глава Комитета по делам ЕС Сената Чешской Республики Вацлав Гампл во время встречи Вице- премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с членами Комитета.

Обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Чехией, Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что коалиция, которая будет сформирована в чешском парламенте после выборов, которые состоятся в ближайшее время, продолжит курс на сближение с Украиной. В частности, важным вопросом является признание чехами Голодомора 1932-33 годов геноцидом против украинского народа (в 2007 году Палата депутатов Чехии признала его преступлением сталинского режима).

Сенаторы рассказали, что в рамках своего визита в Украину посетили ее восточную часть, чтобы собственными глазами увидеть реальную картину того, что там происходит. Чешские парламентарии засвидетельствовали дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверили, что и впредь будут сотрудничать с Правительством Украины и общественными организациями в вопросах, касающихся востока.

Стороны также обсудили ход реформирования Украины, в частности, в свете вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала о приоритетных направлениях преобразований в Украине: "Для нас Соглашение - это карта реформ. Чрезвычайно сложных и амбициозных реформ. Вы прекрасно понимаете глубину того, что необходимо сделать, и мы ценим ваш опыт и помощь". В этом контексте она подчеркнула важность работы с Парламентом Украины и его Комитетом по европейской интеграции.

Вице-премьер-министр сообщила о следующих задачах Правительства, в частности, проведении медицинской реформы и приватизации, внедрении децентрализации и пенсионной реформы, а в работе с ЕС - прежде всего, имплементации Соглашения об ассоциации, а также доступе к единому цифровому рынку и общему воздушному пространству. Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.