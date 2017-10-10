Между правительствами Украины и Турции подписан Имплементационный протокол о сотрудничестве в сфере географической информации

10.10.2017, 15:26

В рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой подписан Имплементационный протокол между правительствами двух государств о сотрудничестве в сфере географической информации.

Это позволит осуществлять сотрудничество между украинской и турецкой сторонами в сфере геодезической и картографической деятельности, учитывая интересы вооруженных сил обоих государств.

Подписание Имплементационного протокола предоставит Министерству обороны Украины возможность получать техническую помощь от турецкой стороны в сфере военной географии, а также создаст правовые основания для расширения украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны.

В частности, речь идет об обмене картографическими материалами, совместных проектах для создания геоинформационной продукции, обмене опытом в сфере военной географии и подготовку специалистов в этой области.

Инф. Пресс-службы Министерства обороны Украины.