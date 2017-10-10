Между правительствами Украины и Турции подписан Имплементационный протокол о сотрудничестве в сфере географической информации

В рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой подписан Имплементационный протокол между правительствами двух государств о сотрудничестве в сфере географической информации.
Это позволит осуществлять сотрудничество между украинской и турецкой сторонами в сфере геодезической и картографической деятельности, учитывая интересы вооруженных сил обоих государств.
Подписание Имплементационного протокола предоставит Министерству обороны Украины возможность получать техническую помощь от турецкой стороны в сфере военной географии, а также создаст правовые основания для расширения украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны.
В частности, речь идет об обмене картографическими материалами, совместных проектах для создания геоинформационной продукции, обмене опытом в сфере военной географии и подготовку специалистов в этой области.
Инф. Пресс-службы Министерства обороны Украины.