Член делегации Эстонии будет докладчиком на дебатах ПАСЕ по украинскому закону об образовании

10.10.2017, 15:40

Член делегации Эстонии Андрес Херкель будет докладывать во время срочных дебатов на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании.

Об этом говорится в обновленной повестке дня сессии, обнародованной на сайте ПАСЕ, передает радио Свобода. Херкель является членом комитета по культуре, науке, образованию и медиа.

Также для выступления на дебатах зарегистрировались 26 депутатов, в частности, от Украины, Румынии, Венгрии, Молдовы, Бельгии, Германии, Франции.

9 сентября стало известно, что ПАСЕ на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании". Согласно порядку сессионной недели ПАСЕ, утвержденным Бюро ассамблеи, дебаты по украинскому вопросу состоятся 12 октября.

Украинский закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября. Норма закона относительно языка образования, государственного, вызвала критику как в Украине, так и за рубежом. В МИД Венгрии пообещали блокировать шаги на пути евроинтеграции Украины из-за закона об образовании. В Киеве такие заявления Будапешта назвали истеричными. Кроме того, с критикой закона выступали Румыния, Болгария, Греция, Польша и Россия, а также президент Молдовы. Об этом сообщает УНИАН.