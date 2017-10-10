Климкин "удивлен заявлениями Венгрии" о пересмотре соглашения Украина-ЕС

10.10.2017, 15:52

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его удивили заявления его венгерского коллеги Петера Сиятро, который планирует инициировать пересмотр соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС.

По сообщению СМИ, глава МИД Венгрии Петер Сиятро заявил, что в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС планирует инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с Украиной из-за нового закона об образовании, недавно принятого Верховной Радой.

По его словам, этот закон нарушает принципы соглашения.

В то же время г-н Климкин заявил, что для Киева пересмотр соглашения возможен только "в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины".

Ранее Венгрия заявила, что из-за закона об образовании будет блокировать евроинтеграцию Украины в рамках программы "Восточного партнерства".

Согласно новому закону, с 2020 года в Украине перестанут существовать школы с преподаванием не на государственном языке. Этот закон, кроме Венгрии, также резко раскритиковали Молдова и Россия.

Официальный Киев утверждает, что критика закона вызвана "поверхностным и неглубоким прочтением" документа, и что на самом деле он не сужает, а расширяет права представителей нацменьшинств. Об этом сообщает BBC Украинская служба.