Южнокорейский депутат: хакеры КНДР украли у Сеула план войны

10.10.2017, 15:56

Хакеры из КНДР украли значительный объем военных документов Южной Кореи, в том числе якобы план убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына, утверждает южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи.

По его словам, информацию об этом он получил в министерстве обороны Южной Кореи. В числе украденных документов - якобы составленный Сеулом и Вашингтоном план действий на случай войны с КНДР. Также в руках хакеров, по словам депутата, оказались доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам.

Однако министерство обороны Южной Кореи пока отказывается комментировать эти сообщения.

Как сообщается, среди якобы украденных хакерами документов оказались планы для войск специального назначения Южной Кореи, а также данные о расположении и работе важнейших электростанций и военных заводов страны.

По словам Ли Чхоль Хи, всего хакеры украли 235 гигабайтов документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы. Трамп призвал Совбез ООН "наконец решить" проблему КНДР Пентагон пообещал КНДР военный ответ в случае угрозы США США вступили в прямой контакт с властями КНДР

Хакерская атака произошла в сентябре прошлого года. В мае этого года Южная Корея заявила о краже большого объема документов и расследовании кибератаки. Однако о том, какие документы были украдены, не сообщалось. Пхеньян отрицает свою причастность к кибератаке. Ранее Северная Корея обвинила Сеул в "фабрикации" обвинений.

В начале сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Во время выступления в ООН в середине сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону придется уничтожить Северную Корею, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам. Также Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын идет "по пути самоубийства".

Лидер Северной Кореи назвал выступление Трампа в ООН "шизофреническим припадком", заявив, в свою очередь, что "сумасшедшего американского старичка" придется, вероятно, "укрощать огнем". Об этом сообщает BBC Русская служба.