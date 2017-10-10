МИД Украины призвал усилить давление на РФ в связи со строительством стены в Крыму

10.10.2017, 15:58

Киев осуждает планы Москвы отгородить аннексированный полуостров Крым забором от материковой Украины.

С таким заявлением МИД страны выступил в ответ на запрос DW. "Реализация намерений РФ, касающихся строительства "стены" между материковой частью Украины и временно оккупированной территорией АР Крым станет очередным доказательством направленности Москвы на дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в тексте.

Это не единственный случай, когда Россия нарушила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины", подчеркивает министерство иностранных дел.

По словам украинской стороны, подобные действия стали бы свидетельством того, что Россия полностью игнорирует неприемлемость оккупации Крымского полуострова, подрывая основы международного права и безопасности. Киев настаивает на усилении экономического и политического давления на российские власти с целью принудить их отказаться от агрессивной внешней политики и, в частности, от оккупации Крымского полуострова.

Ранее стало известно, что Россия планирует до конца 2017 года отгородить Крым от материковой Украины забором. На 16 октября запланирован электронный аукцион на "поставку и монтаж полнопрофильного заграждения", срок завершения работ - декабрь 2017 года. Начальная цена контракта, указанная на сайте госзакупок, 212,9 миллиона рублей.

Представитель погрануправления ФСБ по Крыму в интервью информагентству "Интерфакс" назвал это очередным этапом "обустройства государственной границы". По данным СМИ, речь идет о заграждении высотой чуть более двух метров и длиной около 50 километров. Предполагаемое место строительства - Красноперекопский район на севере Крыма - является самым широким участком, где полуостров соприкасается с материковой частью территории Украины.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью РФ. Об этом сообщает Deutsche Welle.