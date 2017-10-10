ЕС ужесточил санкции против КНДР на основе резолюции СБ ООН

10.10.2017, 15:59

Европейский Союз ввел новые санкции в отношении руководства Северной Кореи.

Во вторник, 10 октября, на заседании Совета ЕС был запрещен экспорт в КНДР сжиженного газа и импорт продукции северокорейской текстильной промышленности. Кроме того, странам Евросоюза запретили выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР.

Таким образом ЕС реализовал принятую 11 сентября резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, которая последовала в ответ на неоднократные ракетные испытания севрокорейского руководства. В начале сентября 2017 года Совбез ООН единогласно одобрил новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Ужесточение санкций правительство КНДР назвало незаконным, заявив, что шаги, на которые в этом случае пойдет Пхеньян, заставят Соединенные Штаты испытывать "сильнейшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".

Параллельно с санкциями ООН Европейский Союз разрабатывает собственные штрафные меры в отношении властей в Пхеньяне. Об этом сообщает Deutsche Welle.